شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محاولة اختطاف فاشلة استهدفت طائرة بنغلاديشية متجهة لدبي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:54 مساءً, 24 فبراير 2019 م
المناطق - متابعات
أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، خبرا عن محاولة فاشلة لاختطاف طائرة في بنغلاديش كانت متجهة إلى دبي .
وقال المصدر إن راكبا مسلحا بمسدس حاول اقتحام كابينة الطائرة البنغلاديشية المتجهة لدبي، وقد تم إجلاء الركاب.
وأضاف المصدر أن الطائرة تابعة لشركة “بايمان” التابعة لبنغلاديش.
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