شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأميركي: أيّام مادورو "معدودة" والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن ثقته الأحد بأنّ "أيام" رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "معدودة"، وسط الأزمة المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية. وصرّح بومبيو لشبكة "سي إن إن" أنّ "التوقّعات صعبة. وتحديد الأيام صعب... وأنا واثق من أنّ الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة".



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