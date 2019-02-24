شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض الأوروبي: «الفكرة الأوروبية مهددة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس) اعتبر المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، اليوم (الأحد)، أنّ «الفكرة الأوروبية مهددة»، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه ثلاث وسائل إعلامية هي: «أوروبا 1» و«سي نيوز» و«ليزيكو»، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية. اعتبر المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، اليوم (الأحد)، أنّ «الفكرة الأوروبية مهددة»، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه ثلاث وسائل إعلامية هي: «أوروبا 1» و«سي نيوز» و«ليزيكو»، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية. وبحسب الوزير الفرنسي الأسبق للاقتصاد والمالية (2012-2014)، فإن الأزمة في أوروبا لم تعد اقتصادية فقط بل باتت سياسية أيضاً.



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