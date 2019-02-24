شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انتخابات الرئاسة في السنغال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (السنغال) توجه الناخبون في السنغال اليوم (الأحد)، إلى مراكز الاقتراع، في انتخابات من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس ماكي سال، بعد تحقيقه نمواً اقتصادياً قوياً خلال فترة رئاسته الأولى، على الرغم من انتقاد جماعات حقوقية له لتضييقه على منافسيه.

توجه الناخبون في السنغال اليوم (الأحد)، إلى مراكز الاقتراع، في انتخابات من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس ماكي سال، بعد تحقيقه نمواً اقتصادياً قوياً خلال فترة رئاسته الأولى، على الرغم من انتقاد جماعات حقوقية له لتضييقه على منافسيه.

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