شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محاولة خطف طائرة بنغلاديشية متجهة إلى دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (شيتاغونغ)

أعلن رئيس الطيران الوطني في بنغلاديش أن جميع الركاب على متن طائرة متوجهة إلى دبي من بنغلاديش والتابعة لطيران «بنغلاديش بيمان»، سالمون، بعد أن حاول شخص على ما يبدو خطف الطائرة اليوم (الأحد).

وصرح نعيم حسن نائب أمن الطيران لوكالة فرانس برس أن «جميع الركاب الذين يزيد عددهم على 150 راكبا، سالمون».

وكانت الرحلة «بي جي 147» قد أقلعت من العاصمة دكا. وأضاف عقب هبوط الطائرة في مطار تشيتاغونغ جنوب شرق بنغلاديش «نعتقد أن المشتبه به مجنون. يقول إن لديه قنبلة، ولكنا لسنا متأكدين».