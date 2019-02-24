شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: ماي تعد بإجراء تصويت في البرلمان على اتفاق «بريكست» في 12 مارس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن)أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الأحد)، أن البرلمان لن يتمكن من التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» الذي أبرمته مع الاتحاد هذا الأسبوع، إلا أنها وعدت بأن يتم التصويت في 12 مارس.
وصرحت للإعلام البريطاني: «لن نتمكن من إجراء تصويت ذي معنى في البرلمان هذا الأسبوع، ولكننا سنضمن أن يحدث ذلك بحلول 12 مارس».
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