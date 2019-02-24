شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: بإمكان كوريا الشمالية أن تصبح قوة عظمى من دون السلاح الذري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن) أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، بأنّ بإمكان كوريا الشمالية أن تصبح «قوة اقتصادية عظمى» في حال تخلّت عن ترسانتها النووية، وذلك قبل أيام من قمته المرتقبة مع الزعيم كيم جونغ-أون. أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، بأنّ بإمكان كوريا الشمالية أن تصبح «قوة اقتصادية عظمى» في حال تخلّت عن ترسانتها النووية، وذلك قبل أيام من قمته المرتقبة مع الزعيم كيم جونغ-أون. وفي سلسلة تغريدات عشية توجّهه إلى قمة تعقد هذا الأسبوع في العاصمة الفيتنامية هانوي، أشاد ترمب بالصين وروسيا لتشديدهما العقوبات على كوريا الشمالية، مؤكّداً في الوقت ذاته أنّه يرتبط بـ«علاقة عظيمة مع الزعيم كيم».



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