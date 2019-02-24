شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال محذرا الوزراء الغائبين عن جلسات البرلمان: هذا المجلس له أنياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة للمرة الأخيرة من عدم حضور بعض الوزراء الجلسات والاجتماعات فى المجلس، قائلا: "هذه آخر مرة نحذر.. واعتقد المجلس له أنياب".

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "الحكومة لابد وأن تكون حاضرة، حاليا الوزراء مبيجوش، هذا الرد نظرا لما يحدث فى المجلس، كل طلبات الإحاطة فيها توجيه الشكر للوزير، ما دام طلبات الإحاطة يوجه فيها الشكر للوزير فهذا لا يتفق مع الرقابة، الحاجة الوحيدة التى يوجه فيها الشكر للوزير الاستجواب، البرلمان لا يوجه الشكر للوزير فى هذه الأداة الرقابية، فطلبات الإحاطة عبارة عن إحاطة الحكومة عن موضوع معين والحكومة لم تتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة حياله، وتوجيه الشكر لا يتفق مع هذه الوسيلة إطلاقا.. يبقى مفيش داعى تقدم الطلب".

وتابع "عبد العال": "المردود السلبى مفيش وزراء حاضرين، هذا الأمر غير مقبول بعد كدا.. وأعتقد أن المجلس له أنياب".