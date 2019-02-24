النائب سمير رشاد يحصل على موافقة لتركيب ماكينات صرف آلى بقرى سمالوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي على الطلب المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط علي الطلب المقدم بتاريخ 22/12/2018 بشأن تركيب عدد 10 ماكينات صرف آلى بقرى ( قلوصنا - بنى خالد- اسطال - طحا - بنى غنى - شوشة - البيهو - منقطين - سمالوط البلد - شرق الترعه - الابعادية بكوم سيارة )
وقال "أبو طالب" فى بيان أن هذا الطلب قد تقدم به منعا للازدحام والتكدس علي ماكينات الصرف بوسط البلد بمدينة سمالوط ، مشيرا إلى أن هذه الماكينات التى سوف تركب بالقرى سوف تخدم الكثير من أهالي القرى وبالأخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الوقت والجهد على الموظفين والمتعاملين مع ماكينات الصرف ، جدير بالذكر انه تمت معاينة بعض الاماكن الخاصة بالماكينات بمجلس قروي قلوصنا ومجلس قروي شوشة الشهر الماضي
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