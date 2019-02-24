قرار جمهورى بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل

كتب محمد الجالى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا رقم 7 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ، كما أصدر قرارا رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نشر القراران بالجريدة الرسمية.

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