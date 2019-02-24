وزير بريطاني: ماي تأمل بتحقيق تقدم بشأن بريكست في قمة شرم الشيخ

أعلن وزير البيئة البريطاني مايكل غوف، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحرز تقدما في جهود تعديل بنود اتفاق بريكست وتأمل في تحقيق المزيد لدى لقائها قادة الاتحاد الأوروبي في مصر. وقلّل من احتمال حدوث اختراق قد يسمح لمجلس العموم بالتصويت مجددا على اتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.

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