أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، استعداد روسيا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة . وأكّد لافروف في مقابلة أجراها مع "التلفزيون الفيتنامي" وتلفزيون الصين المركزي، و"فينيكس"، اننا " منفتحون على الحوار البناء مع واشنطن على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وليس على مبدأ "المعلم والطالب" الذي من خلاله لا يمكن بدء حوار مع أي بلد، وخاصة مع روسيا". وأضاف أن "روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة على أساس توازن المصالح، وليس على أساس الإنذارات النهائية".

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: مستعدون لإجراء حوار بناء مع اميركا على أساس احترام المصالح والمنفعة المتبادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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