غالبية شعبية في أوكيناوا اليابانية تصوت ضد نقل قاعدة عسكرية أميركية

رفض غالبية الناخبين في أوكيناوا اليابانية خطوة مثيرة للجدل تتمثل بنقل قاعدة عسكرية أميركية إلى جزء ناء من الجزيرة، وفق نتائج استطلاعات نقلتها وسائل إعلام محلية، عقب استفتاء غير ملزم على المسألة.
ولم يتضح بعد إن كان عدد معارضي الخطوة الذين شاركوا في الاستفتاء يكفي لدفع حاكم أوكيناوا ديني تاماكي إلى "احترام" نتيجة الاستفتاء الرمزي.
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