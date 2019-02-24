أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، في موسكو الاسبوع المقبل، الأوضاع في سوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين سيناقش الوضع بسوريا مع نتانياهو بموسكو الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.