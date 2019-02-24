جريصاتي أكد مع لازاريني اهمية الشراكة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة

التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في الوزارة منسق أنشطة الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني بحضور مستشارة الوزير منال مسلّم وعرض معه للاوضاع البيئية وللتعاون القائم مع وزارة البيئة. وتوجّه الوزير جريصاتي الى لازاريني بالشكر على كل الدعم الذي يقدّمه برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لوزارة البيئة ، آملاً في مزيد من التعاون مع كل أجهزة الامم المتحدة وتكثيف هذا التعاون، وشدّد على اهمية الشراكة على الصعيد المحلي والدولي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحسب أجندة الامم المتحدة 2030 وإجراء مقاربة متكاملة للمواضيع البيئية والاقتصادية.

وقد أبدى لازاريني كل استعداد للتعاون ، معرباً عن أمله الكبير بالوزير الجديد وبوزارة البيئة لتنفيذ سياسة بيئية وطنية تعزّز الوقاية من المخاطر البيئية وكل أشكال التلوث وتشجّع القطاع الخاص على الانخراط بالعمل البيئي.

على صعيد آخر، عرض وزير البيئة مع رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، لأوضاع القطاع الصناعي ومشاكله وذلك في حضور مدير مشروع مكافحة التلوث البيئي مروان رزق الله.وتناول الحديث المشاريع المشتركة بين جمعية الصناعيين ومشروع مكافحة التلوث البيئي Lepap للحد من التلوث الصناعي وخصوصاً في حوض منطقة الليطاني.وشدّد وزير البيئة على دعمه للصناعة اللبنانية واهمية وصول المصانع الى الالتزام البيئي لكنه لفت الى أنه لن يغطي من لا يلتزم بالشروط البيئية.

في المقابل، أكد الجميّل كل استعداد للتعاون مع وزارة البيئة ، وطرح اهمية الصناعة في حل مشكلة النفايات من خلال انشاء مصانع لاعادة التدوير.