رئيسة الجمعية اللبنانية للهيموفيليا زارت نقيب محرري الصحافة

زات رئيسة الجمعيّة اللبنانيّة للـ"هيموفيليا" صولانج صقر نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة جوزف القصيفي ،في مكتبه في النقابة، حيث عرضت نشاط الجمعيّة في تحسين الوضع الطبي والتربوي والإجتماعي للأشخاص المصابين بهذا المرض من خدمات التشخيص والعلاج.

ودعت صقر النقيب القصيفي إلى إحياء اليوم العالمي للـ"هيموفيليا"، الذي يختتم بعشاء الساعة الثامنة والنصف من يوم الخميس ٢٨ شباط الحالي في كازينو لبنان، ويتخلل ذلك عروض موسيقيّة لأطفال مصابين بهذا المرض بالإشتراك مع الموسيقي العالمي ميشال فاضل.

من جانبه، رحب النقيب القصيفي بصقر، ونوّه في ما تقدّم من نشاط في خدمة الطفولة التي تعاني من الـ"هيموفيليا"، مؤكدًا دعم الإعلام للمبادرات التي تقوم بها على رأس الجمعيّة.