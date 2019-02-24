الشقة بـ844 ألف جنيه.. ننشر أسعار وحدات "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، طرح المرحلة الأولى من وحدات سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة، بواقع 504 وحدات بمساحات تصل إلى 106 أمتار وحتى 118 مترًا، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني: (اضغط هنا).

وينشر الخليج 365 سعر الوحداتK وفقا للمساحة في مشروع "سكن مصر"، وشروط الحجز ومواصفات المشروع، والتي جاءت على النحو التالي:

الأسعار:



يصل سعر المتر في وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا، أي أن سعر الوحدة الـ117 مترًا سيصل لـ844 ألف جنيه، شاملًا نسبة التميز التي تقدر بـ1.5% من ثمن الوحدة.

ويتم دفع 70 ألف جنيه جدية حجز، و500 جنيه مصاريف إدارية، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد الحجز، فسيتم سداد 111 ألفا و455 جنيهًا، ثم سداد 10% من ثمن الوحدة على 6 أشهر بواقع 84 ألفا و398 جنيهًا، و10% عند الاستلام والتي تقدر بـ84 ألفا و398 جنيهًا.

وحتى الاستلام سيكون الحاجز سدد 40% من ثمن الوحدة بواقع 350 ألفًا و252 جنيهًا شاملة نسب التميز والمصاريف الإدارية، ويتبقى 60% بواقع 522 ألفاً 464 جنيهًا، يتم سدادها على 5 سنوات، بواقع أقساط ربع سنوية تصل لـ25 ألفًا و319 جنيهًا في القسط الواحد.

شروط الحجز:



تمثلت شروط الحجز أن يكون مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا، وألا تقل سنه عن 21 عامًا، كما لا يحق للأسرة حجز أكثر من وحدة، ولم يسبق لهم أيضًا الحصول على وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

موقع الوحدات:



تقع وحدات سكن مصر في المنصورة الجديدة بمنطقة 2 على الطريق الساحلي، وتتراوح مساحات الوحدات بين 106 أمتار وحتى 118 مترا، كما يوجد مصاعد كهربائية في العمارات، ويحاط المشروع بسياج شجري، ويوجد بعض الخدمات التجارية في الدول الأول ببعض العمارات.

مواعيد التقديم:



يبدأ تقديم البيانات من اليوم الأحد 24 فبراير وحتى 14 مارس المقبل، ثم تتم مراجعة البيانات، ليبدأ الحجز الإلكتروني بالأسبقية يوم 24 مارس وحتى يوم 7 إبريل.