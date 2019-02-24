"الحديد والصلب" تستهدف خفض الخسائر إلى 160 مليون جنيه العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة الحديد والصلب في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها تستهدف تحقيق صافي خسارة في العام المالي المقبل بقيمة 160.3 مليون جنيه مقابل 696.6 مليون جنيه متوقعة للعام الحالي.

وأضافت الشركة أنها تستهدف تحقيق إيرادات للنشاط بقيمة 3 مليارات و931.5 مليون جنيه خلال عام 2019-2020 مقابل مليار و211.5 مليون جنيه متوقعة خلال العام الحالي.

وتشتمل الإيرادات المستهدفة على صافي مبيعات بقيمة 3 مليارات و838.9 مليون جنيه خلال العام المقبل، وخدمات مباعة بقيمة 92.6 مليون جنيه.

ومن المستهدف أن ترتفع تكلفة المبيعات خلال العام المقبل إلى 4 مليارات و235.9 مليون جنيه مقابل 2 مليار و150.9 مليون جنيه متوقعة خلال العام الجاري.

وتستهدف شركة الحديد والصلب أن تصل بصادراتها من المنتجات خلال العام المقبل إلى 697.6 مليون جنيه مقابل 13.2 مليون جنيه متوقعة للعام الحالي، وأن ترتفع بمبيعاتها المحلية إلى 3 مليارات جنيه مقابل نحو مليار و52 مليون جنيه متوقعة للعام الحالي.

كما تستهدف الشركة خفض قيمة الأجور الكلية للعاملين بها خلال العام المقبل إلى 767.3 مليون جنيه مقابل 846.4 مليون جنيه متوقعة خلال العام الجاري.

ومن المستهدف تراجع متوسط أجر العامل خلال العام المقبل إلى 101.6 ألف جنيه مقابل 111.4 ألف جنيه في العام الجاري، على أن ترتفع إنتاجية العامل من 14 طنا متوقعة للعام الجاري إلى 46 طنا في العام المقبل.

ومن المستهدف أن ينخفض متوسط عدد العاملين في الشركة إلى 7555 عاملا في عام 2019-2020 مقابل 7600 عامل في العام الجاري.