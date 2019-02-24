البشير: المرحلة تتطلب حكومات عسكرية في الولايات لضمان الأمن والاستقرار

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية وحكاماً في الولايات لضمان الأمن والاستقرار.

وطالب البشير، خلال أداء المسؤولين جدد للقسم الدستوري، بتشكيل حكومات كفاءات والابتعاد عن المحاصصات السياسية.

وأدى النائب الأول، وزير الدفاع المكلف عوض بن عوف، ورئيس الوزراء الجديد محمد طاهر إيلا وحكام 18 ولاية سودانية، القسم الدستوري أمام الرئيس البشير.

وقال البشير إن "التعيينات الجديدة للحكومة نتاج لما جرى خلال الأيام الفائتة" في إشارة للتظاهرات التي شهدتها البلاد، مؤكداً أن المرحلة تتطلب وجود عسكريين على رأس الولايات للعمل على إعادة وضمان الأمن والاستقرار.

وأكد البشير أن اختيار المسؤولين الجدد "لم يأت من فراغ وإنما عن قناعة تامة بمقدراتهم للمنصب".

إلى ذلك، تعهد النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع المكلف عوض بن عوف، بالعمل على تهيئة المناخ العام للعمل السياسي باعتباره من أهم الواجبات. وقال بن عوف، في تصريحات عقب مراسم أداء القسم، إنه سيعمل على تحقيق تطلعات وطموحات الشباب وحل مشاكلهم في حدود الإمكانيات "بالعدل والشفافية"، مؤكداً أهمية التواصل مع الشباب.

أما رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، فقال في تصريحات اليوم الأحد، إنه يأمل في معالجة القضايا العالقة التي تمثل هماً للسودانيين، مشيراً إلى أنه سيعمل على لقاء الجهات المعنية لوضع برنامج عاجل يعمل على إرضاء الناس.

ويشهد السودان، منذ ما يزيد عن شهرين، سلسلة مظاهرات للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية.