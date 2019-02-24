مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون هانوي لتحضير قمة كيم وترامب

وصل مسؤولو أمن من كوريا الشمالية إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الأحد، لتحضير القمة المرتقبة بين زعيمهم كيم جنوج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وطبقا لموقع "زينج" الإخباري الفيتنامي ووسائل إعلام محلية أخرى، وصلت طائرة نقل كورية شمالية إلى مطار "نوي باي" الدولي في هانوي.

وشوهد رجال يرتدون سترات سوداء اللون، ويُعتقد أنهم حراس الزعيم الكوري الشمالي، في مهبط الطائرات بالمطار بعد نزولهم من الطائرة. وغادرت سيارتان رياضيتان متعددتا الأغراض بدون لوحات مبنى كبار الشخصيات في المطار بصحبة سيارات الشرطة الفيتنامية.

ويبدو أن هاتين السيارتين تتبعان الفريق الأمني للزعيم الكوري الشمالي، وقد سارت خلفهما حافلات وشاحنتان، على متنها مسؤولون كوريون شماليون، إلى فندق "ميليا" حيث من المرجح أن يقيم كيم.

ومن المقرر أن تنعقد القمة الثانية بين الزعيمين يومي 27 و28 فبراير الجاري.

كانت القمة الأولى بين ترامب وكيم قد عقد في يونيو 2018 في سنغافورة.