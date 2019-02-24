ترامب يدعو أمريكا للحشد في يوم الاستقلال

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نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين العالمي "تويتر" تغريدة للمواطنين بواشنطن.
نصت التغريدة على دعوة ترامب لقاطني واشنطن للمشاركة في أكبر تجمع في تاريخ واشنطن في يوم 4 يوليو المقبل،
سيكون الإحتفال في نصب لينكولن التذكاري تحت اسم "تحية لأمريكا"، ويحوي اليوم عروض ألعاب نارية وحفلات، وخطاب للرئيس.
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