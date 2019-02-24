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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف- أرشيفيةوكالات:
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن موسكو وطهران وأنقرة لا يخططون لإطلاق عمليات عسكرية مشتركة في سوريا.
وقال لافروف - في تصريح أوردتهوكالة أنباء (تاس) الروسية- "إننا لا نخطط لتنفيذ أي عمليات عسكرية في سوريا تشترك فيها روسيا وتركيا
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: لا نعتزم تنفيذ أي عمليات عسكرية مشتركة مع أنقرة وطهران بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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