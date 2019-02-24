رئيس وزراء فنلندا يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية - الأوروبية

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رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلاوكالات:
وصل رئيس وزراء فنلندا ، يوها سيبيلا ، اليوم الأحد إلى مدينة شرم الشيخ ، للمشاركة في أعمالالقمة العربية ـ الأوروبية " الأولى" التي ستنطلق أعمالها في وقت لاحق
يذكر أن القمة العربية ـ الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، تعقد للمرة الأولى، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".
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