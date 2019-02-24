محاولة خطف طائرة متوجهة إلى دبي في بنجلاديش

طائرة إماراتية - أرشيفية وكالات: أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن تلفزيون بنجلادش، عن محاولة لخطف طائرة عن محاولة لخطف طائرةمتوجهة إلى دبي من بنجلادش، ولم تذكر أي تفاصيل عن الحادث حتى الآن.

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