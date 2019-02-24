الشرطة الصومالية تعتقل شخصين مشتبه بهما في حادثة اغتيال نائب صومالي "بارز"

اعتقلت الشرطة الصومالية اليوم الأحد شخصين للاشتباه بهما في التورط في حادثة اغتيال "المشرع " الصومالي البارز - عثمان بوكور داخل سيارته في العاصمةمقديشو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت إذاعة شابيلي " المحلية عن قائد الشرطة عبدالله حسن بريس، قوله، إن الشرطة تمكنت من مصادرة السيارة المشتبه استخدامها في الحادث.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الشرطة
وكانت "حركة الشباب الصومالية " المتطرفة، قد أعلنت أمس أن مسلحيها نفذوا عملية اغتيال بوكور - الذي يعد أقدم عضو برلماني في الحكومة الصومالية، كما شغل منصب نائب رئيس البرلمان الصومالي.
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