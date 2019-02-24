النشرة: لائحة توافقية في انتخابات نقابة الصيادين في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة الصيادين في مدينة صيدا انطلقت من صباحا بعدما ترشح للانتخابات لائحة ائتلافيه مكتملة من 12 مرشحاً تحت اسم "لائحة توافق الصيادين" تضم كلاً من: نزيه محمود سنبل، عمر أحمد سنتينا، حسن محمد شعبان، عبد الخالق خليل بديع، مصطفى حسن وهبي، محمد غالب درويش السمرة، ديب محمد القرص، عصام عبد عدلوني رنو، سلام توما عطية، محمد سليم البيضاوي، صلاح مصطفى البطرونيـ وينافسها مرشح منفرد هو علي محمد خميس بوجي.

وقد بدأ منذ الساعة التاسعة توافد الصيادين للإدلاء بأصواتهم في مقر النقابة قرب ميناء الصيادين، على ان تنتهي العملية الانتخابية عند الساعة الواحدة حيث سيجري فرز الأصوات وتحديد أسماء الفائزين.