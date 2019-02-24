السيسي يؤكد أهمية التصدي للأطراف الدولية الممولة للتنظيمات الإرهابية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية التصدي لمحاولة بعض الأطراف الدولية تقديم الدعم والتمويل للتنظيمات الإرهابية معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وفقاً لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة استمرار العمل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة بما يحافظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد تلك الأزمات وصون سيادتها ووحدة أراضيها حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.

وتطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة في المحافل الدولية كعملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن حيث تم التوافق بشأن أهمية الحفاظ على قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بتلك الملفات.