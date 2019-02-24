الضغوط الدولية تزيد على مادورو وجوايدو يشارك في لقاءات دولية

تتصاعد الضغوط الدولية على نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا فيما يستعد منافسه المعارض خوان جوايدو لعقد لقاءات دولية مهمة.

من بين اللقاءات التي سيجريها جوايدو، وربما أهمها، اجتماعه مع مايك بنس نائب الرئيس الأميركي غداً الإثنين في العاصمة الكلومبية بوغوتا.

كما سيشارك جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا متحدياً بذلك سلطة الرئيس مادورو، في اجتماع لزعماء مجموعة ليما الإقليميةالتي تدعمه.

يأتي هذا الضغط الدولي القوي على مادورو بعد أن منعت منعت قوات الجيش الموالية له، أمس السبت، قوافل المساعدات الإنسانية الأميركية من العبور من كولومبيا إلى فنزويلا مستخدمة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية وقتلت اثنين من المحتجين.

وقد يدفع هذا العنف الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات جديدة يوم الاثنين لحرمان حكومة مادورو من الحصول على عائدات.

ويتوجه بنس إلى بوجوتا للاجتماع مع زعماء مجموعة ليما الإقليمية الذين يعترفون بجوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا بعد أن أجرى مادورو انتخابات العام الماضي تم رفضها بوصفها مزورة.

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وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين، يوم الجمعة، إن بنس سيكون مستعداً لإعلان فرض عقوبات جديدة خلال الاجتماع إذا رفضت السلطات الفنزويلية دخول المساعدات لتزيد الضغوط الناجمة عن العقوبات على شركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا".

وأضاف المسؤول، شريطة عدم نشر اسمه، "إذا وقع أي نوع من العنف أو أي نوع من رد الفعل السلبي من قيادة القوات المسلحة الفنزويلية، فربما يعلن أيضاً نائب الرئيس والدول الأخرى إجراءات فيما يتعلق بإغلاق الدائرة المالية الدولية بشكل أكبر".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون سبل طرد أفراد أسر المسؤولين العسكريين الفنزويليين الذين يعيشون خارج البلاد ومن بينهم بعض من يعيشون في جنوب فلوريدا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة على تويتر، أن "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يعارضون إعادة الديموقراطية بشكل سلمي في فنزويلا. الآن هو وقت التحرك لدعم احتياجات الفنزويليين اليائسين".

ووصف بومبيو بـ"العصابات" قوات الأمن الفنزويلية التي قمعت بشدة تظاهرات أمس السبت، ما أوقع قتيلين بحسب المنظمة غير الحكومية "فورو بينال" المعارضة لحكومة الرئيس مادورو، وأكثر من 300 جريح من بينهم كولومبيون، وفق حكومة بوغوتا ومصادر مختلفة.

كان زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي اعترف به نحو خمسين بلداً رئيساً بالوكالة، حدد أمس السبت مهلة أخيرة لإدخال مساعدات من المواد الغذائية والأدوية مخزنة في كولومبيا والبرازيل.