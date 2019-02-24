رياح عاصفة تصيب مالطا بحالة من الشلل

تسببت رياح عاصفة في حالة من الدمار في أنحاء مالطا صباح اليوم الأحد، حيث ألحقت أضراراً بالمباني، كما أدت إلى إغلاق الطرق وقطع التيار الكهربائي، مما أصاب الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط بحالة من الشلل.

ونصحت السلطات السكان بالبقاء داخل منازلهم، بعدما اقتلعت الرياح الأشجار، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق وتعطيل وسائل النقل العام. وتم إلغاء العديد من الرحلات وتأجيل أخرى.

وتسببت الرياح التي بلغت أقصى سرعة لها 101 كيلومتر/ساعة في أضرار بشبكات الكهرباء، وتقول السلطات إن إعادة التيار الكهربائي لجميع المنازل سيستغرق بعض الوقت. ولم ترد تقارير بوقوع إصابات.

وتسببت العاصفة أيضا في إلغاء "ماراثون مالطا السنوي".

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