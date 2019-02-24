الهند تعتقل عشرات الانفصاليين وتفرض قيوداً جديدة في كشمير

اعتقلت السلطات الهندية أكثر من 160 من قادة الانفصاليين والنشطاء أغلبهم من جماعة متطرفة خلال ليلتين متعاقبتين من المداهمات في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، كما فرضت قيوداً جديدة على تحركات الأفراد.

وجاءت الحملة الأمنية بعد تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قتل أكثر من 40 من أفراد الأمن الهنود في 14 فبراير، وأعلنت جماعة أخرى هي جماعة جيش محمد ومقرها باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقول الشرطة إنها تنفذ اعتقالات في صفوف الانفصاليين لتجنب وقوع اضطرابات قبل انتخابات عامة يجب أن تجرى بحلول مايو.

وقال ضابط كبير في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه إن السلطات اعتقلت الليلة الماضية 60 شخصاً إضافة إلى أكثر من 100 اعتقلوا في الليلة السابقة.

وأضاف لرويترز "بما أن الجماعة المتطرفة لديها شبكة أوسع نطاقاً في كشمير، ويحشدون لتنظيم احتجاجات مناهضة للهند فيمكن أن يساعد اعتقالهم في كبح مثل تلك الاحتجاجات قبل الانتخابات".

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كما تنفذ السلطات الهندية اعتقالات في صفوف جماعة جيش محمد وكذلك المتعاطفين معها وأقارب أعضائها منذ الهجوم.

ودعا الانفصاليون إلى إضراب احتجاجاً على الاعتقالات وعلى الحملة الأمنية. واستجابة لذلك أغلقت الكثير من المتاجر ومحطات الوقود والشركات أبوابها وقلت حركة الأفراد والمركبات في الشوارع في المناطق المهمة عدا الدوريات الأمنية.

وفرضت الحكومة قيوداً في بعض مناطق مدينة سريناجار الرئيسية على تحركات الأفراد والمركبات.

وقالت الشرطة في بيان "فرضت القيود كإجراء احترازي لتجنب أي أحداث غير متوقعة".