صحيفة أمريكية: قرار واشنطن بإبقاء جنود في سوريا جاء بعد ضغوط

الجنود الامريكيين في سوريا- أرشيفية

وكالات :

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الأحد، أن قرار الإدارة الأمريكية بإبقاء جنود في سوريا، جاء بعد ضغوط من حلفاء الولايات المتحدة الذين أشاروا إلى أنهم لن يبقوا بمفردهم لمنع عودة ظهور تنظيم داعش دون وجود أمريكي.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - أنه في مواجهة احتمال أن تغادر القوات الفرنسية والبريطانية في أعقاب

انسحاب الولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأسبوع الماضي على الحفاظ على قوة متبقية، مضيفة أن أي وجود أمريكي يعني أن الجيش الأمريكي بحاجة إلى السيطرة على المجال الجوي في شمال شرق سوريا ومواصلة العمليات اللوجستية على الأرض.وسلطت (وول ستريت جورنال) الضوء على قول مسئولين فرنسيين وبريطانيين إنهم يرغبونفي مزيد من المعلومات حول خطط الولايات المتحدة قبل الالتزام بالبقاء في سوريا، مشيرة إلى أن مسؤولين بالبيت الأبيض أعلنوا، أمس الأول الجمعة، أن ما يقرب من 400 جندي أمريكي سيعملون كقوة لحفظ السلام، بينما رفض البنتاجون تقديم تقدير لعدد أعضاء الخدمة الأمريكية الموجودين حاليا في سوريا.وأضافت أن هذا القرار يمثل انتصارا صغيرا للمسؤولين في الإدارة وكذلك للمشرعين الذين ضغطوا من أجل الحفاظ على الوجود الأمريكي، لضمان عدم قيام تنظيم داعش بإعادة تنظيم صفوفه.