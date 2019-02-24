صحيفة أمريكية: قرار واشنطن بإبقاء جنود في سوريا جاء بعد ضغوط

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الأحد، أن قرار الإدارة الأمريكية بإبقاء جنود في سوريا، جاء بعد ضغوط من حلفاء الولايات المتحدة الذين أشاروا إلى أنهم لن يبقوا بمفردهم لمنع عودة ظهور تنظيم داعش دون وجود أمريكي.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - أنه في مواجهة احتمال أن تغادر القوات الفرنسية والبريطانية في أعقاب
وسلطت (وول ستريت جورنال) الضوء على قول مسئولين فرنسيين وبريطانيين إنهم يرغبون
وأضافت أن هذا القرار يمثل انتصارا صغيرا للمسؤولين في الإدارة وكذلك للمشرعين الذين ضغطوا من أجل الحفاظ على الوجود الأمريكي، لضمان عدم قيام تنظيم داعش بإعادة تنظيم صفوفه.
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