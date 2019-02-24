الأردن يدين الاعتقال الإسرائيلي لرئيس مجلس "أوقاف القدس"

وكالات :

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، عن "بالغ إدانتها" لاعتقال السلطات الإسرائيلية رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، مطالبة بالإفراج عنه "فورا"، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

ودان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام الشرطة الإسرائيلية فجر الأحد، على اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب والتحقيق معه.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، "رفض المملكة المطلق لمثل هذه الإجراءات الاستفزازية والمُدانة".

وشدد على أن إدارة أوقاف القدس هي "الجهة الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بموجب القانون الدولي".

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وأضاف أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتعلقة بإدارة ومجلس الأوقاف والحرم القدسي الشريف، باطلة وغير قانونية وغير مبررة،

ولن تؤدي إلا لمزيد من التوتر والاحتقان".

كما أكد أن وزارة الخارجية الأردنية "تتابع هذا الموضوع بشكل حثيث عبر سفارتها في تل أبيب"، لافتا إلى أنها قدمت احتجاجا رسميا على هذا الإجراء لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية.

يذكر أن الأردن يشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1994، وبموجب اتفاق آخر وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عام 2013.