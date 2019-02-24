وزير الدفاع السوداني يوجه رسالة حازمة في حضرة البشير

وزير الدفاع السوداني، ونائب رئيس الجمهورية، عوض بن عوف

وكالات :

وجه وزير الدفاع السوداني، ونائب رئيس الجمهورية، عوض بن عوف، اليوم الأحد ، رسالة حازمة في حضور الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي كان مرتديا الزي العسكري، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وحضر الرئيس السوداني، جلسة، شهدت تنصيب وزير الدفاع نائبا للرئيس، وتنصيب رئيس الوزراء الجديد، محمد طاهر

إيلا.



ووجه وزير الدفاع السوداني، رسالته إلى البشير، التي وجه فيها شكره إلى البشير على هذا التكليف.

وقال وزير الدفاع السوداني: "نسعى لأن نعبر بسفينة السودان إلى بر الأمان، بعد ما مرت به من صعاب".

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وتابع "تمر السودان حاليا بمرحلة استثنائية، تحتاج من الجميع الوعي والحكمة والحسم والحزم، ولن نتوانى عن ذلك أبدا".

ومضى "سنعمل بصورة قوية وحازمة مع المجتمع في كافة الولايات، بصورة تشاركية لتحقيق مطالبنا وأهدافنا، التي هي أهداف الشعب السوداني كله".

من جانبه، وجه الرئيس السوداني، إن البشير ينبغي أن يدرس المكلفون الجدد كافة الأوضاع الجديدة، حتى يتمكنوا جميعا من تحقيق مطالب الشارع وإرساء الاستقرار في البلاد.