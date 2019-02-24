الاحتلال الإسرائيلي يقرر إبعاد رئيس مجلس الأوقاف بالقدس عن الأقصى لـ7 أيام

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين

وكالات :

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي سلمت رئيس مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة سبعة أيام، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح محامي الهيئة محمد محمود "أن شرطة الاحتلال أخذت قرارًا استباقيًّا بشأن إبعادهما قبل عرضهما اليوم على محكمة الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، فجرًا، الشيخين سلهب وبكيرات من منزليهما في القدس المحتلة، وتمكن

محامي الهيئة من زيارتهما لاحقا في مركز الاعتقال والتحقيق المعروف باسم "المسكوبية" غرب المدينة المقدسة.يشار إلى أن الشيخ سلهب كان في مقدمة المصلين الذين أعادوا فتح مبنى ومصلى (باب الرحمة) في الأقصى يوم الجمعة، علما بأن مجلس الأوقاف الإسلامية قد تم إعادة تشكيله قبل عدة أسابيع بتركيبة واسعة، ومن شخصيات مقدسية اعتبارية، برئاسة الشيخ سلهب، وعقد أولى جلساته بمبنى باب الرحمة، بعد تلمس الأخطار المحدقةبه بتقاسم الأدوار بين شرطة الاحتلال، وجماعات متطرفة.من جهته، استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، باسمه وأسرة دار الإفتاء الفلسطينية في محافظات الوطن كافة، ومجلس الإفتاء الأعلى، قرارات الاحتلال الظالمة عليهما.وقال المفتي حسين- في بيان- إن هذه الجريمة التنكيلية غير المسبوقة وصلت بهذا العدوان الظالم حدا يحرم السكوت عنه، مع التأكيد على أن هذا العدوان لن يكسر إرادة المقدسيين، وكل الفلسطينيين، عن حماية المسجد الأقصى المبارك، ومصلى (باب الرحمة).وطالب المفتي العام، بإلغاء القيود الظالمة التي تم فرضها على الشيخين سلهب وبكيرات، شاجبا إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية بحق العلماء والشخصيات الوطنية والدينية في مدينة القدس.