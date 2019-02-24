مسؤول عراقي يطالب بإعدام عناصر داعش العائدين من سوريا للعراق

وكالات :

طالب عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية فرحان محمد بإعدام عناصر تنظيم (داعش) الذين يتم نقلهم من سوريا للعراق على الحدود وعدم عودتهم للبلاد مرة أخرى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال فرحان محمد إن عناصر (داعش) ومن حمل السلاح مع التنظيم الإرهابي تسببوا بقتل وتهجير الأبرياء ودمروا المدن".

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في وقت سابق، بأن العراق تسلم من قوات

سوريا الديمقراطية (قسد) الدفعة الثانية من عناصر (داعش) الحاملين للجنسية العراقية والبالغ عددهم 231 عنصرًا، وذلك بعدما كشف القيادي في الحشد العشائري ب‍محافظة الأنبار قطر العبيدي عن تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصرًا بالتنظيم كانوا معتقلين في سوريا لدى (قسد).