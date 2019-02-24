إمبراطور اليابان يحتفل بمرور 30 عامًا على توليه عرش البلاد

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احتفل إمبراطور اليابان أكيهيتو اليوم الأحد، بحكمه البلاد للعام الثلاثين، وذلك فى حفل تحت رعاية الحكومة فى المسرح القومى بالعاصمة طوكيو.
ودعا الإمبراطور إلى انفتاح بلاده على العالم الخارجى بشكل أكبر وسط المتغيرات الحالية،وذلك خلال الحفل الذي حضره رئيس الوزراء شينزو آبى وأكد خلاله بدوره على أن الشعب لن ينسى الإمبراطور وزوجته ميتشيكو اللذان دعماه طوال 30 عاما.
وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية أن عددا من المواطنين الذين شهدوا الاحتفالية وقعوا بأسمائهم في السجلات الرسمية احتفالا بإتمام الإمبراطور 30 عاما في الحكم.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش فى 30 أبريل المقبل لصالح ابنه الأمير ناروهيتو "59 عاما".
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