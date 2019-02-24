كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط تواصل مع الأمم المتحدة.. إسرائيل تستعد لهجوم فريد من نوعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، إن إسرائيل تستعد لهجوم نادر، ربما يكون الأول من نوعه.

وذكرت القناة العبرية (هيئة البث الإسرائيلية باللغة العربية)، مساء أمس، السبت، أن طواقم من سلطة حماية النباتات في وزارة الزراعة الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لاحتمال اجتياح أسراب الجراد جنوب البلاد.

وأفادت القناة العبرية أن أسراب كبيرة من هذه الحشرات تتواجد حاليا على بعد 300 كم من جنوب البلاد الإسرائيلي، في مصر والسعودية.

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وأوردت القناة أن الوزارة تجري اتصالات مستمرة مع ممثلي منظمة الغذاء والزراعة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، بغية تعقب تحركات أسراب الجراد استعدادا لزحفها على البلاد، وقد وصلت أسراب الجراد إلى هاتين الدولتين من إريتريا.

وأكد مسؤولون في وزارة الزراعة أن الجراد لا يشكل خطرا على الجمهور أو على الحيوانات، ولكن من شأنه أن يلحق أضرارا في المحاصيل الزراعية، وعليه فقد تعد الوزارة كميات من المبيدات، التي لا تشكل خطرا على الإنسان، ليتم استخدامها عند الضرورة.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن آخر مرة اجتاحت فيها أسراب الجراد البلاد، كانت في العام 2013، حيث توقع خبراء وزارة الزراعة موعد زحفها على منطقة إيلات وشمالا إلى العربا، وقامت طواقم الوزارة برش المناطق التي جثمت فيها الأسراب من الجو، مما قلص بشكل ملحوظ الأضرار في المحاصيل.