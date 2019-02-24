كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 3 أشخاص بسبب الرياح العاتية فى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية فى إيطاليا اليوم الأحد، بمصرع ثلاثة أشخاص جراء الرياح العاتية التى ضربت ساحل البحر الأدرياتيكى مؤخرا.

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وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن شخصين لقيا مصرعهما جراء سقوط حائط عليهما فى منطقة "لاتسيو" ، فيما لقى ثالث مصرعه جراء سقوط شجرة على سيارته قرب العاصمة روما.

وتسببت الرياح التى وصلت سرعتها إلى مائة ميل فى الساعة فى سقوط الأسقف واقتلاع الأشجار وتعطيل حركة المرور وتكسير النوافذ فى العديد من المناطق .. كما تسببت أيضا فى جنوح إحدى سفن الشحن، فى الوقت الذى تمكنت فيه فرق الإغاثة من إنقاذ طاقمها المكون من خمسة عشر فردا بالمروحيات.