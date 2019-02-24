كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بافاريا: خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 يلبي مصالح البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس وزراء بافاريا، ماركوس سودر، في مقابلة لصحيفة "فرانكفورتر العامة"، بأن ألمانيا بحاجة إلى العديد من الطرق لشراء الغاز قدر الإمكان، وبالتالي فإن خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 يلبي مصالح البلاد.

وأشار المسؤول، إلى أن "اهتمام الولايات المتحدة بمبيعاتها من الغاز في أوروبا يبرز التهديد، الذي أعرب عنه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، خلال مؤتمر ميونيخ الأمني ​​بشأن شراء موارد الطاقة".

وأضاف "سودر": "لمتابعة أهدافك الخاصة في الاقتصاد أمر طبيعي. فمن غير المقنع ربط هذه المصالح بالقضايا الأمنية. من الصعب أن نفهم الحكومة الأمريكية عندما وصفت السيارات الألمانية بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي، ثم يجلسون على نفس الطاولة التي نجلس عليها في حلف الناتو".

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وأوضح رئيس وزراء بافاريا، إلى أن "ألمانيا مهتمة بجميع الخيارات الممكنة لشراء الغاز، خاصة بعد أن تخلت البلاد عن التنمية النووية السلمية والفحم. لا يمكن أن نفهم، لماذا يجب أن يكون خط الأنابيب الذي يأتي من روسيا عبر أوكرانيا، أكثر أمانًا من خط أنابيب مباشر بين روسيا وألمانيا".

وحسب الصحيفة، قال "سودر"، إنه "من المهم الحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا. عندما يتعلق الأمر بالسياسة الدولية، فإن موسكو لا تجلس على طاولة واحدة مع العقوبات. ومع ذلك، لعبت روسيا بالتأكيد دورًا في العلاقات مع الغرب يزداد سوءًا".

وفي معرض حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني في وقت سابق من هذا الشهر ، خاطب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الحلفاء الغربيين للبلاد، "أشيد بالشركاء الأوروبيين الذين اتخذوا موقفًا قويًا ضد نورد ستريم 2"، وحذرهم من "تزايد اعتمادهم على الشرق".

وقد عارضت واشنطن بشدة المشروع، حيث اتهم الرئيس ترامب، ألمانيا بأنها "أسيرة" لروسيا، بسبب اعتمادها على الطاقة وحثها على وقف العمل في خط أنابيب بقيمة 11 مليار دولار.