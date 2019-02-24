كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناورات عسكرية مفاجئة للجيش الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم تدريبات عسكرية مفاجئة.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، أن المناورات العسكرية سيشارك فيها عدة أذرع بالجيش، منها المشاة والمدرعات والمدفعية والجو.

وأكد الناطق باسم الجيش، أن هذه التدريبات تحاكي سيناريوهات قتالية مختلفة، وسيناريوهات خاصة بقطاع غزة، مؤكدا أن هذه التدريبات ستستمر ثلاثة أيام، وستنتهي يوم الثلاثاء المقبل.

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وعزت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) سبب المناورات المفاجئة إلى توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى حدود الخط الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، الجمعة الماضية، والخروج المستمر لـ"مسيرات العودة"، ومقتل شاب فلسطيني، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المتظاهرين الفلسطينيين ألقوا الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي، دون وقوع إصابات بين صفوفه.