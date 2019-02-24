كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة كورية شمالية تحذر أمريكا حال فشل قمة "ترامب-كيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الحكومية، اليوم الأحد، من محاولات لعرقلة القمة القادمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي.

وقالت الوكالة، إنه "إذا انتهت المفاوضات القادمة بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة دون نتائج كما تمنى قوى الخصم، فلن يتخلص شعب الولايات المتحدة من التهديدات الأمنية التي ألقت بهم في حالة من الذعر، ومن ثم ستقع المسئولية على من يستحقونها".

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واصلت الوكالة، إلقاء الضوء على دونالد ترامب بسبب "إقراضه" لمعارضي الجهود الجارية لتسوية القضية النووية الكورية الشمالية.

يأتي هذا التطور، وسط تقارير، ذكرت أن كيم جونج أون عبر الصين بالقطار، اليوم الأحد، في طريقه إلى هانوي لعقد الاجتماع الثاني رفيع المستوى مع نظيره الأمريكي.

ومن المقرر، أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية، لعقد اجتماعهم الثنائي الثاني بعد قمة 2018 في سنغافورة، التي انتهت إلى إقامة العلاقات بين الدولتين.