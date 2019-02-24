كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. "مادورو" يرقص الصلصا وسط الاحتجاجات في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس نيكولاس مادورو، أمس، أنه مستمر في حكم البلاد، رغم الوضع المتوتر على حدود دول أمريكا اللاتينية.

أثناء المظاهرات المؤيدة للثورة البوليفارية التي جرت في 23 فبراير، ورد أن نيكولاس مادورو رقص الصلصا مع زوجته سيليا فلوريس من أجل إثارة روح مؤيديه، وتم تصوير رقصتهم فيديو، وبثها التلفزيون الحكومي.

وتأتي هذه اللقطات، في الوقت الذي تحاول فيه المعارضة الفنزويلية بقيادة الرئيس خوان جوايدو، ضمان وصول المساعدات الإنسانية التي ترعاها الولايات المتحدة إلى البلاد عبر البرازيل وكولومبيا المجاورتين في 23 فبراير، وهو ما أدى إلى وقوع العديد من المصادمات.