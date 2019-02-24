كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: موسكو مستعدة لإجراء حوار بناء مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، استعداد روسيا لإجراء حوار بناء مع الولايات المتحدة على أساس احترام المصالح والمنفعة المتبادلة.

وقال لافروف في مقابلة أجراها مع "التلفزيون الفيتنامي" وتلفزيون الصين المركزي، و"فينيكس": "نحن منفتحون على الحوار البناء، بالطبع، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وليس على مبدأ "المعلم والطالب" الذي من خلاله لا يمكن بدء حوار مع أي بلد، وخاصة مع روسيا".

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وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة "على أساس توازن المصالح، وليس على أساس الإنذارات النهائية".