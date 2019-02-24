كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر.. مقري يرد على تصريحات منسق الحزب الحاكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"عبد الرزاق مقري ، ردا على تصريحات معاذ بوشارب رئيس تنسيقية تسيير حزب جبهة التحرير الوطني "الحزب الحاكم بالجزائر"، "ليس من حقك أن تمنعنا من الحلم".

وصرح بوشارب في وقت سابق قائلا "بعض الساسة وأشباههم أصبحوا يحلمون، فنتمنى لهم أحلاما سعيدة وصح نومكم"، في إشارة إلى أن التراجع عن بوتفليقة يبقى حلما.

وأضاف مقري مخاطبا رئيس تنسيقية تسيير الأفلان "ليس من حقك أن تمنعنا من رسم صورة جميلة للجزائريين والتعاون معهم لتحقيقها".

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واعتبر مقري بأنه من أصول التخطيط الذي ارتفعت به الدول المتقدمة اليوم، هو أنك ترسم الرؤيا قبل أن تنطلق لتنفيذها.

وقد تبرأ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر ، من تصريحات منسوبة لرئيسه معاذ بوشارب، اتهم المتظاهرين ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإثارة الفتنة، وقلّل من أهمية احتجاجاتهم.