كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يتسلم دفعة ثانية من مسلحي داعش المعتقلين في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت السلطات العراقية دفعة ثانية من مسلحي تنظيم داعش، الذين ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض عليهم خلال المعارك في آخر معقل لهم شرقي سوريا، وفق ما ذكر مراسل "سكا ينوز عربية" في بغداد، الأحد.

وسلمت قوات سوريا الديمقراطية التحالف الدولي ضد داعش 231 شخصا يحملون الجنسية العراقية، كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم، في آخر معقل للتنظيم في قرية الباغوز شرقي سوريا.

وقام التحالف بتسليم هؤلاء إلى الجيش العراقي، تحديدا للكتيبة 37 الفرقة التاسعة، وتم نقلهم إلى مقر الاحتجاز مع مسلحين آخرين استلمتهم السلطات العراقية قبل أيام.

وكان العراق قد تسلم من قوات سوريا الديمقراطية قبل أيام 151 شخصا كانوا يقاتلون في صفوف داعش، حيث تم إلقاء القبض عليهم في سوريا خلال المعارك.

وكشف مصدر أمني عراقي، لم يكشف عن اسمه، أن العراق سيتسلم دفعات أخرى من هؤلاء المسلحين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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في غضون ذلك، من المقرر أن تستمر، الأحد، عمليات إجلاء المدنيين من آخر جيب كان يتحصن فيه مسلحو تنظيم داعش شرقي سوريا، بعد أن تم إخراج الآلاف على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتوقعت قوات سوريا الديمقراطية إجلاء المزيد من المحاصرين من جيب تنظيم داعش الأخير في بلدة الباغوز شرقي سوريا، غداة خروج أكثر من ألفي شخص، السبت.

ونقلت قافلة شاحنات أكثر من ألفي شخص أغلبيتهم من عائلات مسلحي داعش إلى خارج الجيب، واستقروا داخل مخيمات سورية على الحدود مع العراق وشمالي سوريا.

وتزامن خروج هؤلاء مع تأكيد الأمم المتحدة الحاجة الماسة إلى مساعدات إنسانية لسد احتياجات المدنيين الفارين من آخر جيب لداعش في مخيمات النزوح شمالي سوريا.