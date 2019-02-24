كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماي": لا يجب أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محبطًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون محبطًا، ويجب على الحكومة التركيز على تسليمه.

وحسب شبكة "بي بي سي"، أضافت "ماي"، لنشطاء حزب المحافظين: "يجب أن يكون تركيزنا على تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كاملًا". مشير إلى أنه "لا يجب علينا، أن نُحبط، بشأن ما هوأكبر تمرين ديمقراطي في تاريخ هذا البلد.

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وأوضحت رئيسة الوزراء البيطانية، أنه في المراحل الأخيرة من هذه العملية، فإن "أسوأ ما يمكن أن نفعله هو أن نفقد تركيزنا".

وقد أشار ثلاثة وزراء في الحكومة البريطانية، علنًا إلى أنهم سيدعمون خطط تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا ما صوت النواب على خطة "ماي" للتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وتحاول "ماي"، الحصول على تغييرات في حزمة "الطلاق" قبل طرحها على تصويت آخر في البرلمان. وإذا فشلت، فسيتعين على "ماي" أن تقرر ما إذا كانت ستتسبب في تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو تعريض خامس أكبر اقتصاد في العالم لتركها دون التوصل إلى اتفاق في 29 مارس.