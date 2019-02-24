الزاكي: درست طنجة جيدا وكنا قادرين على الفوز بحصة عريضة.. أبوالقاسم: علينا تدارك الهزيمة – فيديو

عبر بادو الزاكي، المدرب الجديد لفريق الدفاع الحسني الجديدي، عن سعادته البالغة بعد أن تمكن فريقه من تحقيق انتصار ثمين على اتحاد طنجة بهدفين دون رد، بمديان هذا الأخير، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس السبت، عن الجولة 19 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وقال الزاكي في الندوة الصحفية التي تلت اللقاء، إن فريقه كان هو الطرف الأقوى على أرضية الميدان، وعرف كيف ينتزع الثلاث نقاط من أصحاب الأرض، بعد أن خلق مجموعة من الفرض الخطيرة، وسيطر على منتصف الملعب.

وصرح الزاكي في المناسبة ذاتها قائلا بأنه يعرف جيدا إمكانيات الفريق الطنجاوي، بحكم أنه سبق وأن أشرف عليه في وقت سابق، ودرسه جيدا قبل هذه المباراة، كما يعتقد بأن فريقه كان بإمكانه أن ينتصر في هذا اللقاء بنتيجة ثقيلة، لو أحسن مهاجموه التعامل مع الفرص التي أتيجت لهم في النصف الثاني.

وشدد الزاكي، على أن فريقه يسير في خط تصاعدي، وسيخرج من أزمة النتائج التي حصدها في الدورات الماضية، وهو الأمر الذي تؤكده نتائج أولى مباراتيه مع الفريق.

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في الجهة المقابلة، لم يخفي عبد الواحد أبو القاسم، مدرب فريق اتحاد طنجة حزنه من النتيجة التي حصدها الفريق بالميدان وأمام الأنصار، ورد سبب هذه الهزيمة إلى الهدف المبكر الذي تلقاه الفريق في الدقيقة الثانية، والذي أخرج اللاعبين من المباراة، حسب تعبيره.

واكد أبولقاسم، أن هذه المباراة تبقى للنسيان، “وعلى اللاعبين التفكير في المباراة القادمة التي سنبحث فيها على الانتصار وتدارك هذه الهزيمة”.