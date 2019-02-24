الحكم بالسجن المؤبد على ممثل مصري

حكمت المحكمة المصرية، أمس السبت، بالسجن المؤبد على الممثل والمؤلف المصري، طارق النهري، بعد تورطه في ما سمي بـ”أحداث مجلس الوزراء” وحرق المجمع العلمي، عام 2011.

وألقى الأمن القبض على الفنان طارق النهري لاتهامه بالتورط في الأحداث، التي وقعت عام 2011، قبل أن يخلى سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، وفي عام 2012، أمر النائب العام بإحالة 293 متهما، بينهم 24 حدثا، و10 غيابيا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم الحرق العمد لمنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه.

وحكمت المحكمة، غيابيا، على النهري، الذي كان في حالة فرار، و229 آخرين بالسجن المؤبد، والغرامة 17 مليون جنيه مصري، عام 2015.

وألقي القبض على النهري، في عام 2017، لتعاد محاكمته في القضية نفسها.