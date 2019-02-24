الأمير هاري وعقيلته يصلان متأخرين للمغرب بسبب “لارام” والاحتجاجات تمنعهما من التجول في الشوارع

تزامنا مع حلول دوق “ساسكس”، الأمير “هاري”، وعقيلته دوقة “ساسكس”، الأميرة “ميغان”، في الرباط، في أول زيارة لهما للمغرب، كشفت مصادر في القصر البريطاني، على أن الاحتجاجات، التي يعرفها المغرب بكثرة، خلال الأيام الأخيرة، ستحول دون تجول الضيفين في الشوارع المغربية، مضيفة أن “لارام” تسببت في تأخير رحلتهما”.

ونقلت صحف بريطانية عن “مصادر من القصر الملكي” البريطاني، مساء أمس السبت، أن زيارة الأمير “هاري” للمغرب مع عقيلته، الحامل في أسبوعها الثلاثين، تضم سبعة مواعيد رسمية، فيما لا تضم أي جولة في الشوارع العمومية، كما دأب كل زوار المغرب على القيام بها، بسبب الاحتجاجات، التي تعرفها المملكة.

المصدر الملكي البريطاني، قال إن “القرار اتخذ حتى لا تتم برمجة أي خرجة في المغرب، خوفا على سلامة الأمير وعقيلته”، وأوضح المصدر ذاته أن “السبب هو طبيعة الاحتجاجات، التي تعرفها البلاد، وهذا ما نصح به القصر، وفهمه الأمير، وعقيلته”.

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وفيما وصل الأمير، وعقيلته، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إلى مطار الدارالبيضاء، كشفت مصادر في القصر البريطاني أن التأخر في الوصول إلى المغرب، كان بسبب تأخير شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” لرحلة الأمير وعقيلته، بما يقارب الساعةـ قبل أن يتوجها لاستقبال رسمي من طرف الأمير مولاي الحسن في القصر الملكي في الرباط، حيث يقيمان خلال زيارتهما كضيفين عند الملك.