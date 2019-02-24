قدم 186 عملا فنيا.. الممثل المصري مصطفى الشامي في ذمة الله

توفي، أمس السبت، الممثل المصري، مصطفى الشامي، عن عمر ناهز 75 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأمضى الممثل الراحل غيبوبة لمدة أسبوعين، بأحد المستشفيات في القاهرة.

ونشرت أرملة الراحل على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة تعلن من خلالها وفاة الممثل المصري، إذ كتبت: “عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليتم لأنك عوضتني عنهم، لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دماً على فراقك وأشعر باليتم، الفنان القدير د.مصطفى الشامي في ذمة الله، آه على وجع قلبي لفراقك.. الله يرحمك برحمته الواسعة”.

وتمتد المسيرة الفنية للراحل لمدة 30 سنة، قدم خلالها حوالي 186 عملا، ما بين مسرحية وفيلم، ومسلسل، وجاور النجم عادل إمام في مسلسل “مأمون وشركاه”.